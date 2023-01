Ametiühing korraldab Tallinki laevadel hoiatusstreigi

«Kavas on korraldada kolmel laeval tunniajane hoiatusstreik tööseisakuga avaldamaks survet palgaläbirääkimiste käigule. Soovime väljendada tööandjale, et tööandja ühepoolselt kohaldatud pisku palgatõus 7–10 protsendi näol kaheaastase perioodi jooksul ei ole arvestades elukalliduse tõusu ja sellest tingitud reaalpalga langust meile, töötajatele laevades, vastuvõetav ja toetame seda arvestava ametiühingu nõudmisi palgaläbirääkimistel,» ütles EMSA volikogu esimees ja OÜ Hansaliin peausaldusisik Ülar Pärn pressiteates.

«Tekkinud on töötajatele talumatu olukord, kus palgaläbirääkimised on sisuliselt ummikusse jooksnud ja ka kollektiivse töötüli lepitusprotsess on asunud venima. Tegime vastava avalduse juba 16. detsembril ja tänaseks on juba 13. jaanuar, kuid toimunud pole ühtki lepituskoosolekut,» lisas Pärn.