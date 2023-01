Roheenergia odavneb: EE roheline fikseeritud hinnaga elektripakett on nüüd universaalteenusest soodsam

«Kuigi universaalteenus pakub paljudele tarbijatele talveks kindlustunnet, ei saa keegi salata, et põlevkivist toodetud elektri hind on erinevate keskkonnamaksude tõttu siiski väga kõrge. Oleme teinud palju tööd, et suudaksime klientidele pakkuda turutingimustel soodsamat ja taastuvelektril põhinevat elektripaketti, mis tooks veelgi rohkem leevendust. Nüüd on see võimalik tänu regiooni lisanduvatele uutele tuuleparkidele ja pikaajalistele lepingutele, mida oleme sõlminud ise erinevate taastuvenergia arendajatega,» selgitas EE juhatuse liige Agnes Roos.