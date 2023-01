Ministeerium tahab laiendada Vaivara ohtlike jäätmete käitlusala

Vaivara ohtlike jäätmete käitluskompleks on ministeeriumi teatel ette nähtud riiklikult tähtsa ülesande täitmiseks, milleks on ohtlike jäätmete vastuvõtt, sorteerimine ja ladestamine. Praegu on riigi tasandil käimas antud kompleksi tulevikustrateegia väljatöötamine ja sellega seonduvate küsimuste arutamine. Üheks selliseks teemaks on territooriumi laiendamine.