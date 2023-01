SANKTSIOONID ⟩ Osad Venemaa tooted jäid puutumata. Millist kaupa lettidelt jätkuvalt leida võib?

Maksu- ja tolliameti tolliosakonna keeldude ja piirangute talituse juhataja Piret Tinkus rõhutas, et Venemaal toodetud kauba olemasolu kaupluses ei pruugi tingimata tähendada, et ettevõtja rikub sanktsiooninõudeid: «Venemaa kaupade müük / kaupade müük Venemaalt EL-i ei ole keelatud. Kui ettevõte soovib müüa Venemaa kaupa, kuni see on saadaval ja pole impordikeelu all, on see ettevõtja/müüja isiklik otsus.»