Firma: Rootsis leiti Euroopa suurim haruldaste muldmetallide maardla

Rootsi energeetika- ja tööstusminister Ebba Busch ütles omalt poolt, et EL-i elektrifitseerimine, ressurssidega isemajandamine, sõltumatus Venemaast ja Hiinast saavad alguse kaevandustest. Ta märkis, et Euroopa peab tugevdama tööstuspotentsiaali ja energiat, püüdma loobuda fossiilkütustest ja minema üle keskkonnasõbralikele tehnoloogiatele.

Haruldaste muldmetallide valdkonnas on suur roll mängida ka Eestil, kuna Sillamäel asuv metallurgiaettevõte Silmet on üks väheseid haruldaste muldmetallide tootjaid ja töötlejaid väljaspool Hiinat, olles ühtlasi ka nende ainukeseks tootjaks Euroopas. Seega on üpris tõenäoline, et vastavastatud Rootsi maavarad leiavad lõpuks ka tee Eestisse.