Puruks pommitatud Kiievi ülikool otsib meeleheitlikult abi

31. detsembril sai agressorriigi raketirünnaku tagajärjel kannatada meie instituudi hoone. Kõige meeleheitlikumat ja kiireloomulist abi on vaja meie vivaariumile, millel pole praegu peaaegu ühtegi akent. Püüame kaitsta ja säilitada selle elanikke – loomi, kes on ülimalt vajalikud nii teaduse kui ka hariduse jaoks. Hoidsime oma pisikesi kaaslasi karantiini ajal turvaliselt, andsime neile varju Kiievi piiramise ajal, kuid nüüd, mis puudutab eelseisvat pakast, ei saa me ilma teie abita hakkama!» kirjutas ülikool oma Facebooki postituses.