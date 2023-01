Vaimne terror ja kius põgenikemajas

Üks viimane nõustamisaktsioon viidi Mäepealse majas läbi õigeusklike ukrainlaste jõuluõhtul peale kella 21. Väljas on sel ajal ammu juba pime ja pered panevad lapsi magama. Ootamatu koputus uksele tekitas põgenike seas ärevust, mõnes isegi paanikat, sest ukse taga olid maja koordinaatorid Jaana Priidel ja Mariana Gevert-Semenjuk, kes nõudsid põgenikelt allkirja teatisele, mis ütles, et nad peavad hiljemalt 31. märtsiks korterid vabastama. Päev varem alanud teavitusaktsioonil selgitati, et kui nad alla ei kirjuta, tõstetakse nad politseiga välja. Järgmisel hommikul, pärast vabatahtlike sekkumist, retoorika muutus ja politseiga enam ei ähvardatud, kuid väljakolimise nõue on endiselt jõus.