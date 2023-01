Kallas: Elektrilevi on olnud Eesti Energia lüpsilehm

«Boston Consulting Groupi maatriksi järgi võib öelda, et Elektrilevi on Eesti Energiale olnud lüpsilehm ja see on tähendanud seda, et nende poolt tekitatud garanteeritud rahavooge ja laenuvõimekust on kasutatud investeerimiseks küsimärkidesse, nagu Jordaania või Utah,» ütles peaminister.

Kallas lisas, et tema arvates oleks Elektrilevi ise need vahendid investeerinud hoopis võrkude ilmastikukindlamaks muutmisesse.

Samuti on peaministri sõnul Elektrilevi töötajatest suur osa üle viidud Eesti Energia kontserni kuuluvasse Enefit Connecti. «Probleem ju ka Saaremaal oli selles, et polnud inimesi, polnud ressursse, need kõik olid kanditud ära,» ütles Kallas, viidates möödunud aasta lõpul suursaari tabanud rasketest ilmastikuoludest tingitud ulatuslikele elektrikatkestustele.

«Valitsus on oma otsused teinud selle kohta, et Elektrilevi eraldada, nüüd on valmis saanud ka analüüsid, mida see tähendab, ja sellega me lähme edasi,» lausus peaminister.

Rahandusminister Annely Akkermann ütles detsembri lõpus BNSile, et analüüs Elektrilevi eraldamise kohta Eesti Energiast on plaanis avalikustada 2023. aasta alguses.