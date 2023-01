Kuus miljonit eurot 5000 väljavalitule

Maksu- ja tolliameti andmetel maksis oma töötajatele täiendavat vabatahtlikku pensionikindlustust 384 tööandjat, kes tasusid aastas kokku 6 033 768 eurot.

Tegevusaladest eristuvad IT- ja hulgikaubandusega tegelevad ettevõtted, kes on kolmel aastal järjest deklareerinud kõige rohkem III samba makseid, ütles MTA pressiesindaja Kertu Laadoga.

Kui aga vaadata, kus töötab kõige enam töötajaid, kellele deklareeritakse III samba makseid, siis eristub selgelt finantsvaldkond.

SEB pakkus esimesena Eestis tööandja pensionit juba 2012. aastal. Kümne aastaga on soodustuse tingimused läinud järjest paindlikumaks, näiteks tänaseks on töötaja omaosalus vabatahtlik ja ta saab selle suuruse ise määrata, rääkis SEB personalikonsultant Monika Lillenthal. Algusaastatega võrreldes on ka tööandja III sambasse tehtav sissemaksete suurus- ja piirmäär tõusnud.

«Tööandja pension on meie väärtuspakkumise oluline osa ja töötajad on pakutava võimalusega rahul. Seda näitab fakt, et väga suur osa SEB töötajatest kasutab III sambasse kogumise võimalust, praegu on kaasatud rohkem kui 85 protsenti meie töötajatest,» ütles Lillenthal.

Lisaks tuleb rahuloluküsitlustest välja, et töötajad hindavad selle soodustuse olemasolu kõrgelt.

«Oma kliendibaasi põhjal näeme, et vaid alla saja ärikliendi pakub oma töötajatele antud võimalust, mis näitab, et see väärtuspakkumine on veel haruldane,» märkis Lillenthal.

Swedbank on maksunud tööandja pensionit viimased kolm aastat. Nende boonusprogrammiga on liitunud ligi kaks kolmandikku töötajaid, ütles Swedbanki tasuvaldkonna juht Piret Prangel.

Nende tööandjapensioniga liitumise eelduseks on, et ka töötaja ise panustab oma III sambasse. Töötaja igakuine panus on kaks protsenti töötaja brutopalgast. Sellele lisab Swedbank omalt poolt kaks protsenti, samuti arvestatuna töötaja brutopalgast.