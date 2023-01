Enneolematu inflatsiooni käes vaevlevad eurooplased ootavad ELilt abi

Elukalliduse järsk tõus on 93% eurooplaste kõige pakilisem mure, selgub täna avaldatud Eurobaromeetri uuringust.

Kõigis ELi liikmesriikides on enam kui seitse vastajat kümnest mures elukalliduse tõusu pärast: Kreekas arvab nii 100%, Küprosel 99% ning Itaalias ja Portugalis mõlemas 98% küsitletuist. Eestis peab elukalliduse kasvu suurimaks probleemiks 93% vastanuist. Hinnatõus, ennekõike energia ja toiduhindade kasv, teeb muret kõigile ühiskonnagruppidele sõltumata soost, vanusest või sotsiaalsest taustast. Lisaks näevad eurooplased ohtudena vaesust ja sotsiaalset tõrjutust (ELi keskmine 82%, Eestis 67%) ning Ukraina sõja võimalikku levikut üle riigipiiride (ELi keskmine 81%, Eestis 76%).

Mitmed järjestikused kriisid on oluliselt mõjutanud ka Euroopa leibkondade rahalist olukorda. Peaaegu pooled küsitletud (46%) tunnistasid, et nende elatustase on koroonapandeemia, Venemaa agressioonisõja ja elukalliduse kasvu tõttu juba langenud. 39% vastanuist märkisid, et nende elatustase ei ole veel langenud, küll aga eeldavad nad, et see juhtub järgmisel aastal. Kasvavatest majandusraskustest annab tunnistust ka see, et 39% küsitletuist tunnistas, et «enamiku ajast» või «mõnikord» on neil raskusi arvete tasumisega. Seda on 9% rohkem kui 2021. aasta sügisel.

«Inimeste mure elukalliduse tõusu pärast on arusaadav, sest üha rohkem peresid on hädas, kuidas ots-otsaga kokku tulla. Peame nende aitamiseks kiiresti tegutsema. Tuleb kulud kontrolli alla saada, inflatsiooni pidurdada ja majandus kasvama panna. Meie ülesanne on kaitsta ühiskonna kõige haavatavamaid liikmeid,» ütles Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola.

Viimaste aastate geopoliitilised kriisid on seadnud kodanikud ja poliitikud silmitsi ülimalt keeruliste väljakutsetega. Kuna inflatsioon on viimaste kümnendite kõrgeim, soovivad kodanikud, et Euroopa Parlament keskenduks võitlusele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega (37%). Endiselt on kodanike jaoks oluline ka rahvatervise kaitse (34%) ja võitlus kliimamuutustega (31%). Eesti vastajad peavad esmatähtsaks majanduse toetamist ja uute töökohtade loomist (39%) ning ELi kaitse ja julgeoleku tagamist (37%).