Maxima Eesti lubab tõsta töötajate palka üle kaheksa protsendi

«Meie jaoks on väga oluline, et Maxima töötajad tuleksid oma palgaga toime ning meie üks prioriteete on otsida palkade tõstmiseks võimalusi. Meil on hea meel tõdeda, et meie töötajad on ka väga tublid, eesmärke täidetakse ja meil on põhjust olla töötajate üle uhked,» ütles Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber ja lisas, et ka näiteks hinnatõusu mõju vähendamiseks on palgatõus kahtlemata vajalik meetod.