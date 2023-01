Fantoomliitujad süüakse kõrgete maksudega võrgust välja

Riigikogus tulevad täna teisele lugemisele elektrituruseaduse muudatused, mille eesmärk on vabastada elektrivõrk kahe-kolme aasta jooksul kasutuseta seisvatest liitumisvõimsuse broneeringutest, kehtestades kõrge võrgutasu.

Võrguga liituda soovivate elektritootjate maht on viimase aasta jooksul tublisti suurenenud ja nüüdseks ületab see märkimisväärselt võrgu läbilaskevõime, mis tähendab, et iga järgmise liituja jaoks tuleb võrku aina rohkem ümber ehitada ja sellevõrra tõuseb liitumistasu.