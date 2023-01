Rootsi valitsus tahab ehitada rohkem tuumaelektrijaamu

«Me muudame nüüd õigusakte, mis võimaldab ehitada rohkem reaktoreid enamates kohtades, kui see on praegu võimalik,» ütles Rootsi peaminister Ulf Kristersson pressikonverentsil.

Rootsi keskkonnaseadus seab ülempiiri 10 reaktorile ja uusi tuumaelektrijaamu võib ehitada ainult sinna, kus juba on reaktorid. Valitsus soovib, et need sätted kaotataks. Kava kohaselt peaks seadusemuudatus jõustuma 2024. aasta märtsis.