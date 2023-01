Liitri asemel kilomeeter: tanklad peavad kütuse hindu näitama uutmoodi

Seega tekib tanklates kohustus kuvada eurodes «keskmiste sõidukite» lõikes rahalist kulu, mis kuluks sõidukitel 100 kilomeetri läbimiseks. Asja laiem eesmärk on suunata autojuhte soetama keskkonnasäästlikumaid sõidukeid.

Majandusministeeriumist öeldi, et muudatuse vajadus tuleneb alternatiivkütuste direktiivi tõlgendusest ehk eesmärk on teavitada tarbijaid, milline on sõiduki kilomeetri läbimise hind erinevaid kütuseid kasutades, olenevalt kütuse liigist ja auto suurusest.