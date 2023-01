Seadusandja: Saksamaa peab vähendama sõltuvust Hiinast

Venemaa sõda Ukrainas on süvendanud lääneriikides kartust, et Hiina president Xi Jinping võib otsustada midagi sarnast ette võtta.

Vogeli sõnul on mõned ettevõtted hakanud aru saama, kui ohtlik võib taoline sõltuvus olla ja et mitmekesistamine on hea mõte.

«Me arvame, et kohutava stsenaariumi vältimise majanduslik mõõde on see, mille me saaksime lauale tuua.»