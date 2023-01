GALERII ⟩ Amserv avas Eestis uue esinduse, kohal oli Tommi Mäkinen

«Uue esinduse eesmärk on pakkuda autoomanikele uusi kiireid ja kvaliteetseid teenuseid, mida me Amserv Järve esinduses praegu eri põhjustel pakkuda ei saa,» ütles Amservi tegevjuht Rene Varek ja lisas, et turul on nõudlus kiirteeninduse ja- remondi järgi suur, kuid teenusepakkujate kvaliteet on ebaühtlane. «Amservi Peetri esinduse kiirteenindus tähendab seda, et ühe autoga töötab korraga kaks tehnikut, kes vastavalt hooldusprogrammile viivad läbi kõik standardtööd ning kokku võtab see aega poole vähem kui tavapärase töökorralduse puhul,» ütles Varek.