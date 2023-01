Peaminister kutsub ettevõtjaid hinnatõusus ägavate töötajate palka tõstma. Ja edukalt

Töötajate palgad on olnud enam kui kümme aastat üsna muutumatud.

Briti majandusleht Financial Times kirjutab, et ökonomistide prognooside kohaselt järgivad eeskuju ka teised ettevõtteid, kuid palgatõus jääb neis väiksemaks. See omakorda tõstatab küsimuse, kas Jaapan suudab luua elujõulise palkade, tarbimise ning hindade tõusu ringi.