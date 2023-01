Utilitas: ministeeriumi eelnõu on seadusvastane

Eelnõu kohaselt muudetaks seadust selliselt, et riik saab esitada hoonestusõiguse taotluse ka juhul, kui alale on taotlus juba esitatud, praegu kehtiva seaduse kohaselt sellist võimalust pole.

Utilitas esitas 2020. aasta aprilli lõpus tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA) hoonestusloa taotlused meretuulepargi rajamiseks muu hulgas Saaremaal Sõrve säärest läände jäävale kahele merealale tuulepargi rajamiseks ehk on seega merealade hoonestusloa taotleja. Ettevõte tõi välja, et ta on menetlusse ka palju ressurssi panustanud.

Praegu kehtiv ehitusseadustik sätestab, et kui veekogu alale on hoonestusõiguse taotlus juba esitatud, siis riigi taotluse tagastab TTJA läbi vaatamata. 30. detsembril esitas MKM aga seadusemuudatuse eelnõu, mis võimaldaks TTJA-l menetlusse võtta ka riigi esitatud hoonestusõiguse taotluse, kuigi eraettevõtja on taotluse varem esitanud. Muudatus ei lubaks siiski menetlusse võtta riigi taotlust pärast seda, kui keegi teine on hoonestusõiguse juba saanud.