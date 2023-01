Statistikaamet: töökohad on liikunud kodudest kaugemale

«Näiteks Eesti tööjõu-uuringu andmetel on see viimase kahekümne aastaga suurenenud kaheksa kilomeetri juurest 11,5 peale. Samas kui keskmiselt tööle jõudmiseks kuluv aeg on jäänud samaks või kohati isegi vähenenud, olles veidi üle 20 minuti. Seega, kiiremini on võimalik jõuda kaugemale ning eks see kõnelebki suurenenud autostumisest, aga ka valglinnastumisest ning inimeste valmisolekust ihaldatud töö nimel kaugemale liikuda,» selgitas Loik ameti blogis.

Analüütik märkis, et 2021. aasta rahvaloendusel ei küsitud küll inimeste käest, kui kaua nad tööle liiguvad või kui pikk distants neil tööle on, kuid saadi teada inimeste elukoht ning hõivatute töökoha asukoht. See annab omakorda võimaluse uurida, kui paljud käivad naabermaakonda tööle ja mis kandi inimesed saavad töö tehtud oma koduvallas või linnas.

Loik tõi välja, et rahvaloenduse tulemuste järgi on Eestis 642 000 hõivatut, mis on napilt alla poole, 48,2 protsenti elanikkonnast. «Soo järgi võetuna on mehed osakaalult küll paari protsendipunkti võrra rohkem tööga hõivatud kui naised, ent absoluutarvudes on töötavaid mehi veidi vähem. Töökohtade ja hõivatute jaotumine riigis erineb mõningal määral sellest, kuidas rahvastik üldiselt Eestis jaguneb,» selgitas ta.

Peaaegu pooled töötajad elavad Harjumaal