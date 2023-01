Ekspert kirjeldab nelja olulist trendi kinnisvaraturul

Uus Maa Ärikinnisvara konsultandi Kristi Tamme sõnul Eesti kinnisvaraturg on olnud suhteliselt stabiilne turvasadam nii kaua, kui see on toiminud. Tõsi, ka siin kinnitab üksik erand reeglit, kui ligi 14 aastat tagasi tõmbas Ameerika finantskriis endaga kaasa kogu maailma, muuhulgas ka Eesti turu. Pärast paariaastast langust jätkus aga hinnatõus vääramatu kindlusega ning on järgmistest globaalsetest kriisidest hoolimata teinud ainult uusi rekordeid.