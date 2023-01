Uuring: kolmveerand töötajatest on valmis töökohta vahetama

Enam kui kaks korda aktiivsemalt on tööd otsimas ka töötajad, kelle tänane tööandja ei võimalda kaugtööd, võrreldes töötajatega, kellel on paindlik töökorraldus.

Võrreldes kahe eelmise aastaga on ka töötajate enesekindlus uue töökoha leidmise suhtes pisut suurenenud. Grete Adler tõi uuringu tulemustest esile, et iga teine küsitluses osalenud töötaja hindas, et ta leiaks tänasega samaväärse töökoha mõne kuuga. «Vaid 7 protsenti vastajatest arvas, et neil ei õnnestuks praegusel tööturul samaväärset töökohta saada,» osutas ta.