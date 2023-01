Greenpeace andis Saksamaal VW kohtusse

Hagejad, kaks Greenpeace'i Saksamaa haru juhti ja kliimaaktivist Clara Meyer, tahavad veel, et maailmas suuruselt teine autotootja vähendaks CO2-emissioone 65 protsendi võrra aastaks 2030, seda võrreldes 2018. aasta tasemega.

Greenpeace'i juhtum tugineb Saksamaa põhiseaduskohtu olulisele otsusele 2021. aasta aprillist, mis leidis, et valitsuse kava vähendada CO2-emissioone ei lähe kokku Pariisi kliimaleppes seatud eesmärkidega ning asetab seeläbi järeltulevatele põlvedele ebaõiglase koorma.

Keskkonnakaitsjad väidavad, et samasugune kohustus laieneb ka erafirmadele.

Autotootja ütles, et seisab vastutusrikkalt oma otsuse taga vähendada CO2-emissioone kõigis oma tegevusharudes niipea kui see on äriliselt võimalik.