Latvenergo: spekulatiivne surve gaasi hinnale on möödas

«Mullu oli ausalt öelda selliseid kuid, mil ei teadnud, kas meil on üldse võimalik gaasi osta,» ütles Čakste ja lisas, et suure tõenäosusega Lätis ja Balti riikide gaasivarustuses enam nii kriitilist seisu ei tule.

«Sellest hoolimata on paljud riigid leidnud võimalusi tarnete tagamiseks või teistele energiaressurssidele üleminekuks. Seetõttu eeldan, et 2023. aastal selliseid spekulatiivseid hinnahüppeid enam ei tule,» ütles Čakste ja lisas, et näiteks Saksamaal ja teistes piirkondades ei ole terminale veel piisavalt ehitatud ja seetõttu on hinnad kõrged, kuid sellist võistlust nagu 2022. aastal enam ei toimu.