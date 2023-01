Hiina presidendi plaan: majanduse taassünd ning sõprade tagasi võitmine

Diplomaatias on Hiina peamine eesmärk pärast ebamugavasse isolatsiooni jäämist parandada suhteid lääneriikidega. Keskendutakse sidemetele Euroopaga, mis on Ukraina sõja ning Venemaa toetamise tõttu kõvasti kannatada saanud.

Suurbritannia mõttekoja Chatham House Hiina ekspert Yu Jie märkis, et Peking loodab, et temast ei saa iga lääneriigi rivaali. Ka on tema sõnul Ukraina sõda vähendanud Pekingi soovi Moskvaga investeerimissidemete juurde naasta.

Venemaa presidendi Vladimir Putini ning Hinna presidendi Xi Jinpingi kohtumine videosilla vahendusel 30. detsembril. Foto: Mikhail Klimentyev/ AP/ Scanpix

Kuigi Xi ning Venemaa president Vladimir Putin kinnitasid eelmisel kuul soovi kahepoolseid sidemeid arendada, tõdesid mitmed Hiina ametnikud majanduslehega suheldes, et Peking ja Moskva on Ukraina osas eriarvamusel. «Putin on hull,» tõdes üks anonüümsust palunud Hiina ametnik. «Invasiooniotsuse langetas väga väike grupp inimesi. Hiina ei tohi lihtsalt Venemaad järgida».

Xi diplomaatilise muutuse aluspunkt on Moskvaga tihedatest suhetest saadava kasu ümberhindamine. Hiina arvab, et Venemaa kukub Ukrainas läbi ning tal ei õnnestu konfliktist väikeste kahjudega väljuda ning maailmaareenil saab riik nii majanduslikult kui diplomaatiliselt kõvasti kahjustada. Lisaks tunnistavad ametnikud eravestlustes, et nad lihtsalt ei usalda Putinit.

Pekingi peamine pingutus on veenda Euroopat, et lähedasi suhteid Moskvaga kasutatakse selleks, et takistada Putinit tuumarelva kasutamast.