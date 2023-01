Liviko lõi Taani ühe suurema jookide turustajaga käed

«Võimeka ja kogenud partneriga koostöö alustamine Taanis on meie jaoks oluline strateegiline samm ekspordi edendamiseks. Conaxess Trade’i distributsiooniportfelli kuuluvad kõrgelt hinnatud kaubamärgid ja meil on hea meel, et nende muljet avaldavas valikus on nüüdsest esindatud ka Liviko põhjamaise karakteriga joogid,» ütles Liviko ekspordidirektor Jörgen Herman.