FI: hoiu-laenuühistud on õige kujundada ühistupankadeks, aga erisused peaksid olema paigas

Hoiu-laenuühistud peaksid seega eelnevalt läbima AQR-i ehk Asset Quality Review, mille raames saab selgeks varade tegelik kvaliteet. «See on oluline muu hulgas sellepärast, et ühistupanga loa korral rakendub riiklik tagatisskeem – ühistupanga klientide varad on seeläbi tagatud nii, nagu see on praegu pankade puhul. Varade kvaliteeti puudutav teadmine peab finantsinspektsioonil olema seega enne loa andmist väga selge,» lisas Tammer.