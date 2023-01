Kaubamaja ja Viru keskus lühendavad lahtiolekuaegu

Kaubamaja tegevjuht Erkki Laugus ütles, et Eestis on kaupluste lahtiolekuajad Euroopa Liidus ühed pikemad. «Üldiselt on meil arusaam, et kaubanduskeskusesse peab pääsema iga päev ja igal ajal. Samas laiemalt maailmas ringi vaadates ei ole see kõige tavapärasem,» selgitas ta.