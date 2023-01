Suured kaubanduskeskused liitusid Eleringi vabatahtliku meetmega

Suurte ostukeskuste, kontori- ja muude ärimajade hoonejuhtimise süsteeme haldava R8 klientidest on andnud nõusoleku vajadusel Eleringi vabatahtliku tarbimise vähendamise meetmes osaleda teiste seas näiteks Tallinna Tehnikaülikool, Pelgulinna tervisekeskus, Ülemiste keskus, Nautica keskus, Capital Mill ja Mainor Ülemiste oma kinnisvaraportfelliga, Kapitell Delta Plaza ja Sõpruse Ärimajaga, Citycon Rocca al Mare ja Kristiine keskusega, Hotell Viru, Viru keskus, Lumi Capital ja Stockmanni kaubamaja.

R8 on viimase poole aastaga osalenud 607 korda tarbimise vähendamise teenusega reservide turul, hoides kokku tiputundidel üle 700 megavatt-tunni elektrienergiat, kuid ettevõtte hallatav võimsus on turul pakutavast oluliselt suurem ja kasvab jõudsalt. «Meie peamine tegevusvaldkond on parema sisekliima, kõrgema energiaefektiivsuse ning tehnosüsteemide pikaealisuse tagamine. Küll aga on meie kliendid ja partnerid kriisiolukorras valmis riigile appi tulema ja vajadusel R8 juhtimisel vähendama keerulisel ajal tarbimist, millega nad turul ei osale,» ütles R8 Technologies partner Kristo Peerna.

Eleringi energiaturu osakonna juhataja Erkki Sapi sõnul on suurte ärihoonete osalemine Eleringi vabatahtliku tarbimise vähendamise meetmes väga tänuväärne. «Elering rakendab vabatahtliku tarbimise vähendamise meedet alles siis, kui kõik turupõhised lahendused on ammendunud, kuid tootmine ei kata endiselt tarbimist. Teadmine, et sellisel juhul on niivõrd palju ettevõtteid valmis riigile appi tulema, annab veelgi suurema kindlustunde, et ka sellises ebatõenäolises olukorras jäävad tuled Eestis põlema.»

Vabatahtlikus tarbimise vähendamise meetmes osalemisega ei kaasne rahalist hüvitist. Sellest tulenevalt pole selles osalejal kohustust tõendada, et ta on tarbimist vastavalt Eleringi palvele vähendanud ning palvele reageerimata jätmine ei too kaasa sanktsioone. Eleringi tarbimise vabatahtliku vähendamise meede kestab sellel talvel ehk kuni 2023. aasta aprillini.