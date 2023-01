Riigilaevastik alustas viimaks tööd

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti sõnul aitab laevade koondamine ühtse juhtimise alla tagada, et riigi veesõidukid on võimalikult efektiivselt hallatud. «Seni on iga asutus planeerinud ja hallanud oma veesõidukeid iseseisvalt – see tähendab, et laevad olid tihti alakasutatud või seisid sadamas jõude. Edaspidi saame laevu ristkasutada ja tuua seeläbi püsikulusid alla,» selgitas minister.