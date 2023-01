Kütuseaasta kokkuvõte: diislikütuse müük kasvas, bensiini müük langes

Õliühingu tegevjuht Mart Raamat märkis, et terve 2022. aasta jooksul on müüginumbrid tanklates olnud äärmiselt hüplikud. «Varasemalt võis näha trendi, et inimesed teevad oma tarbimisotsuseid väga hinnateadlikult – ehk madalama hinna puhul müük suurenes. Detsembrikuu müüginumbrid on madalad olenemata sellest, et hinnad tegelikult langesid märgatavalt novembriga võrreldes,» selgitas Raamat.