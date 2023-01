Norra väljaanne E24 kirjutas , et vahetult enne jõule saabus Oslo sadamasse saadetis umbes nelja tuhande tonni alumiiniumiga. Vedajaks laev nimega Katre, mis kuulub Eesti ettevõttele Hansa Shipping AS.

Esmapilgul selles justkui midagi erilist polekski – laevad liiguvad ikka ning kaupa veetakse –, kuid lastiks olnud alumiiniumi võttis Katre peale Peterburist. See pärines ettevõttelt Rusal, mille üks omanikest on Venemaa oligarh Oleg Deripaska, Vladimir Putini lähikondlane. Asja edasi uurides selgub, et Eesti ettevõttel ei olnud see ainus Vene saadetis, vaid koostööd patuste idanaabritega tehakse tihedalt. Juriidiliselt on nende tegevus aga korrektne, sest sanktsioonid selleni ei ulatu.