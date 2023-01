Nafta hinna määravad Aasia janu ja muu maailma majanduse käekäik

Lisaks keset Euroopat käivale sõjale mõjutab kütuseturge praegu see, kuidas maailm saab hakkama koroonaga, inflatsiooniga, tõusvate intressidega ja kardetud üldise majanduslangusega.

Kuna mõjutegureid on mitmeid, tõdevad eksperdid, et selleks aastaks on prognooside tegemine ränkraske ülesanne. Maailma suurpankade analüütikute naftabarreli hinnaennustused erinevad mitmekümne dollari võrra, jäädes 80 ja 120 dollari vahele, seega konsensust õieti polegi.