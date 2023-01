Lukoil müüb Euroopa ühe suurima rafineerimistehase

ISABi rafineerimistehast, mis on üks Euroopa suurimaid, ähvardas tegevuse lõpetamine, sest 5. detsembril jõustus ELi embargo Venemaa toornafta meritsi importimisele Ukraina sissetungi tõttu.

See ajendas Roomat eelmisel kuul seadma rafineerimistehase ajutise riikliku järelevalve alla, et vältida selle sulgemist ja tagada energiavarustus.

Lukoili eesmärk on müüa tehas ARGUS New Energy Fundi filiaalile G.O.I. Energy, mis on sõlminud kompleksi käitamiseks partnerluse kaubagigandi Trafiguraga.