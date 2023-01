Intrum: Eesti tarbijad on koduste rahaasjade haldamisel Euroopast ees

Uuringust selgus, et kuigi 77 protsenti Eesti elanikest väitis, et nende arved suurenevad kiiremini kui sissetulek, siis vaid 10 protsendil leibkondadest jäi pärast arvete tasumist kätte alla 10 protsendi sissetulekust. See on oluliselt madalam Euroopa keskmisest, kus 25 protsendile leibkondadest jääb alles nii väike osa kasutatavast sissetulekust. 33 protsenti Eesti vastajatest ütleb, et üle poole nende palgast jääb pärast kõigi majapidamisarvete tasumist alles, mis on Intrumi uuringus käsitletud riikide seas suuruselt teine, teatas ettevõte.