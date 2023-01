Riigikontroll: KOVid tuleb muuta rahaliselt iseseisvamaks

Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen ütles riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil auditi tulemusi tutvustades, et linnadele ja valdadele antavate toetuste kasutuspiirangute kaotamise otsuse tegi valitsus juba 2017. aastal toimunud haldusreformi järel, aga vastavad otsused on jäänud põhjendamatult venima.

Auditi juhi Tambet Drelli sõnul tõi audit toetuste kasutuspiirangute kaotamise põhilise takistusena välja ministeeriumite ja omavalitsuste vastastikuse usaldamatuse. «Valitsus pelgab seda, et piirangute kaotamisel läheb kindlaks otstarbeks eraldatud raha omavalitsustel edaspidi mujale. Omavalitsused pelgavad aga omalt poolt seda, et kui praegu on valdkonna rahastamine kulupõhine ja see kulupõhisuse printsiip kaob, siis uus rahastusmudel ei võta arvesse kulude kasvu juhul, kui riik mõne valdkonna teenuse kvaliteedi suhtes nõudeid karmistab,» selgitas Drell ja lisas, et tegelikkuses pole need hirmud kummaltki poolt õigustatud.