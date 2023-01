VKG: metsanduse arengukava seab ohtu biotoodete tehase

VKG juhtide teatel on neil Ida-Virumaale planeeritavas tehases plaan kasutada ja väärindada seni peamiselt ekspordiks minevat või kodumaal põletatavat Eesti paberipuitu ja puiduhaket.

«BTT investeerimisotsuse üheks kriitiliseks eelduseks on Eesti turult kättesaadav paberipuidu piisav ja stabiilne maht, mis on otseselt seotud säästlikule metsamajandamisele vastava raiemahuga. BTT tarbeks vajalik puiduressurss on võimalik tagada, jätkates senist säästlikku metsamajandamise praktikat, mille raiemahud (keskmiselt 11,6 miljonit tihumeetrit) jäävad turvaliselt alla majandatavate metsade juurdekasvule (13 miljonit tihumeetrit),» kirjutasid VKG juhatuse liikmed Meelis Eldermann ja Jaanis Sepp pöördumises valitsusele.