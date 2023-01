Eksperdid: Venemaa võib muutuda täiesti läbikukkunud riigiks

167 küsitletud eksperdist 46 protsenti usub, et Venemaa täielik läbikukkumine või lagunemine leiab aset järgneva kümne aasta jooksul. Eraldi küsitlusele vastates tõdes 40 protsenti küsitletutest, et Venemaa lagunemise põhjus on kas revolutsioon, kodusõda või poliitilised erimeelsused.

Lääneriikide ekspertide sõnul on Ukraina invasioon Venemaad oluliselt nõrgestanud, põhjuseks nii sanktsioonid kui ekspordikontroll. Majandusteadlased usuvad, et karistusmeetmed vähendavad Venemaa tootmisvõimekust ning riik kukub oma arengus aastakümnete võrra tagasi.

Majandusleht toob välja, et Venemaa president Vladimir Putin on hakanud Ukrainas saadud tagasilööke ka avalikult tunnistama ning möönab, et konflikt kujuneb pikaajaliseks. USA koos liitlastega on lubanud Ukrainat kuni lõpuni toetada ning usutakse, et sõda kestab mitmeid aastaid.