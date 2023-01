Soome ministrid: Yandex takso tegevust ei saa keelata

Soome teede- ja sideminister Timo Haraka ja välisminister Pekka Haavisto kinnitasid, et valitsusel ei ole plaanis keeldu kehtestada. Haavisto sõnul tegutseb Soome antud küsimuses Euroopa Liidu kaudu, mitte riiklikul tasandil nagu Balti riigid.

Yle toob välja, et Eestis ja teistes Balti riikides keelati Yandexi tegevus eelmise aasta aprillis.

Samas märkis Haavisto, et Euroopa Liit kehtestas 2022. aasta märtsis ja juunis sanktsioonid Yandexi juhtidele ja firma asutajale. Sanktsioonide tulemusel on Soome konfiskeerinud Yandexi tütarettevõtte Global DC Oy aktsiad.

Tehniliselt on kõik korras

«Soome transpordi- ja sideamet (Traficom) on hinnanud Yango taksosõidu jagamise teenuse toimimist ning tehniliselt ei paista Yango rakendusel funktsioone, mis koguksid normist kõrvalekalduvat teavet,» teatas teede- ja sideminister Timo Haraka.

Mitmed Soome organisatsioonid nõuavad Yango keelustamist, põhjendades seda tõsiasjaga, et kasutajate teave jõuab tõenäoliselt Venemaa luureagentuuride kätte.

Peale Ukraina sõja algust on paljud Soome ettevõtted oma tegevuse Venemaal lõpetanud.

Kuigi Yandex ei ole Vene riigi omandis, on firmal tihedad suhted Venemaa valitsusega. Yandex nõustus 2019. aastal andma oma tegevuses riigile suuremat sõnaõigust, et tõrjuda Venemaa tehnoloogiaettevõtete välisomandit piiravaid õigusakte.

Postimees kirjutas eelmisel kevadel, et peaminister Kaja Kallase sõnul oli Yandexi keelamine vajalik, et kaitsta Eesti julgeolekut. Yandexi keelustamine annab selge signaali, et Vene eriteenistustega koostööd tegevatel ettevõtetel ei ole Eestis kohta, märkis valitsusjuht.