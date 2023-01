Mis energiakriis? Soome elektritootmine tegi kõigi aegade rekordi

Fingridi võrgujuhtimise valdkonna juhi Arto Pahkini sõnul on kasvavate tuuleenergia võimsuste ja Olkiluoto 3 tuumareaktori toel oodata üha uute rekordite purunemist. «Olukord näib hea ja nii see peabki olema. Liigume õiges suunas,» ütles Pahkin STT-le.

Eesti viimaste aastate rekordiliseks tootmismahuks loeb Elering 2016. aasta 15. jaanuaril saavutatud 2281-megavatist võimsust. Möödunud aastal jäi Eesti tipptootmiseks 1640 MW ja see saavutati 30. mail.

Kuigi praegu töötab Olkiluoto 3 sisuliselt täisvõimsusega (1586 MW), on jaam endiselt katsefaasis. See tähendab, et homme õhtul pannakse tootmine taas mitmeks nädalaks plaanilisele ülevaatuspausile.