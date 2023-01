Ukraina viljalaev sõitis Suessi kanalis madalikule

«Puksiirid üritavad praegu Gloryt madalikult kätte saada,» ütles Leth Agenciesi juhataja Soren Andersen telefoni teel Bloombergile. Leth on ettevõte, kes osutab laevandusettevõtetele Suessi kanali läbimiseks vajalikke teenuseid.

Egiptuse Suessi kanaliameti juht Osama Rabie Osama Rabie ütles Al Arabiyale, et intsident ei seiska laevaliiklust kanalis. Sellegipoolest ootab praegu Glory järel 19 laeva, mis on moodustanud kanali läbimiseks lõunasuunalise konvoi, ütles Lethi ametnik.

Maksimaalselt umbes 300 meetri laiune Suessi kanal oli 2021. aastal peaaegu nädal aega blokeeritud, kui 400-meetrine kaubalaev Ever Given sattus madalikule sõites risti kanaliga ning blokeeris veetee mõlemas suunas. Kuna 23 meetri laiuse Glory vöör on aga sõidusuunas, peaks temast mööda saama suuremate probleemideta.