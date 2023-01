KAART ⟩ Järjekordne hoop tuuleenergia arendajatele: uus analüüs lükkab tuulepargid kaugele merre

«Riik peab otsustama, kas taastuvenergia arendamine on ainult reklaamlause või soovitakse päriselt lahendada energiakriisi ja -julgeoleku küsimust,» sõnab tuuleparke arendava ettevõtte Sunly juhataja Priit Lepasepp.

Jutt käib äsja valminud ja eelmisel nädalal Hiiu mereala ruumianalüüsist. «Riigil on vajalik taastuvenergeetika eesmärkide täitmiseks igat võimalust kaaluda ning ka arendajad tunnevad Hiiu mereala vastu suurt huvi,» reklaamis riigihaldusminister Riina Solman (Isamaa) Hiiu mereala ruumianalüüsi. Tuulenergia arendajad on vastupidisel seisukohal: uue ruumianalüüsiga on arendamiseks sobivad alad lükatud kohtadesse, kus sisuliselt arendada ei saa.