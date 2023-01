Järjekordne hoop tuuleenergia arendajatele

Nii Enefit Greenil kui Sunlyl on tegelikult olemas tuuleparkide hoonestuslubade taotlused. Need asuvad Hiiumaast põhjas, rannikule suhteliselt lähemal võrreldes ruumianalüüsiga pakutud aladest. Eriti kaugele on jõudnud Enefit, kes tegelenud nende aladega juba alates 2007. aastast: taotlenud, menetlenud, uurinud. Sunlyl on loataotlus sees 2020. aastast, aga menetlust pole veel alustatud.

Tõenäoline komistuskivi aladega mille peale tehtud taotlused ja aladega mida soovitab uus ruumianalüüs, on linnud. Nii Enefit kui Sunly viitavad, et kuigi nende poolt soovitud alad ei ole looduskaitse all ja et senised uuringud on näidanud, et lindudele probleeme pole, siis ikkagi Eesti Ornitoloogiühing ja Keskkonnaministeerium eelistaksid et meretuulepargid tuleksid mujale. Seepärast ka ruumianalüüsis leiti sobivad alad hoopis teistesse kohtadesse Hiiumaast kaugele.

Formaalselt pole veel midagi otsustatud. Värske Hiiu mereala ruumianalüüs on lihtsalt üks sisend. «See ei ole juriidiliselt siduv. See ei tähenda, et tuulepargid tulevad just nendesse kohtadesse ja mujale tulla ei või,» kinnitab Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna nõunik Lembe Reiman. Ehk siis riik, kus tellijateks on Rahandusministeerium ja Majandusministeerium on teinud lihtsalt ühe uue analüüsi, mille abil saaks Hiiumaa meretuuleparke menetleda.