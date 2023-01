Novembris kasvas kaupade sissevedu 12 protsenti

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas koguekspordis 65 protsenti. Reeksport Eestist on suurenenud aastases võrdluses 20 protsenti, samas on Eesti päritolu kaupade väljavedu 8 protsenti vähenenud. Kõige rohkem on kodumaiste kaupade osatähtsuse vähenemist mõjutanud mineraalsete toodete, kommunikatsiooniseadmete, vanametalli ning saelaudade väljaveo langus.