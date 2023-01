Erinevalt ülejäänud maailmast näitasid Eesti idufirmad rekordkasvu

Ühelt poolt pakuvad efektiivsed ja tugevad ettevõtted investoritele huvi ka keerulistel aegadel, teiselt poolt tuleb iduettevõtjatel siiski arvestada, et investoritel on rohkem aega investeeringute planeerimiseks ning raha liigub senisest targemalt. Iduettevõtete asutajatel tasub alanud aastal pöörata senisest veelgi suuremat tähelepanu efektiivsusele ning tegevuste ja tegevuskulude optimeerimisele, kuna see võimaldab keerulised ajad üle elada, juhul kui uusi investeeringuid ei ole võimalik piisavas mahus või piisava kiirusega kaasata.

«Meie iduettevõtjad ei ole seotud ühe, kahe või kolme turuga, nad tegutsevad globaalselt Ameerika Ühendriikides, Euroopas, Aasias ja panustavad sinna, kus võiduvõimalused on hetkel suurimad,» selgitas Ruusalepp ja tõi tänavustest võimalustest rääkides välja, et esmakordselt on Aasia kapital võtnud suuna investeerimisportfelli mitmekesistamisele kontinentideüleselt. «Aasia investorid ei vaata enam Aasia riike eraldiseisvate turgudena, vaid on hakanud vaatama tervet Aasiat kui ühte turgu. See tähendab, et Aasia kapital otsib väljundit Euroopas, et oma portfelli tasakaalus hoida.»