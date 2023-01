Ettevõte tühistas kõik enam kui kahe osalejaga koosolekud

«Inimesed on tulnud Shopify’sse ülesehitamiseks. Ägeda s…ta valmistamiseks. Näha asju, mida nende käed on teinud ja neid levitanud, et nad saaksid öelda: «Vau, mina tegin selle!» Koosolekud on takistuseks sellel teel,» vahendas Forbes Nejatiani kirja töötajatele.