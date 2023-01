Suur kokkuhoid Twitteris: töötajad toovad tualettpaberi kodunt kaasa

20. detsembril ütles Elon Musk: «See ettevõte on nagu sa oleksid lennukis, mis lendab maa suunas, kusjuures mootorid põlevad ja kontrollseadmed ei tööta.»

Twitter on liikumas negatiivse rahavoo suunas, mis sel aastal ulatub kolme miljardi dollarini

Nii lülitas ta ühe kolmest Twitter andmekeskuse lahti serveritest, kirjutas The New York Times.

Ajakiri Fortune kirjutab, et detsembri alguses katkestasid koristajad pärast palgatõusu küsimist Twitteri peakorteris töö ilma hoiatamata. Väidetavalt vähendas Twitter koristamistööde mahtu.

Üks koristaja rääkis BBC-le, et on töötanud Twitteris kümme aastat, aga nüüd ütles Muski meeskond, et lõpptulemusena tema töökoht ei säili, sest robotid võtavad selle töö inimestelt töö üle.