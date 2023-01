Detsembrikuu inflatsioon oli üheksa kuu madalaim

Statistikaameti andmetel aeglustus inflatsioon novembrikuu 21,3 protsendilt detsembris 17,6 protsendini. Novembriga võrreldes langesid hinnad 0,1 protsenti, euroalal pidurdus hindade tõus esialgsel hinnangul energia panuse vähenemise tõttu 9,2 protsendini. Kui augustikuise hinnatipu ajal oli energia hinnatõus pea kolmekohaline, siis detsembris oli see vaid 24 protsenti.

Kogu aasta väldanud toidu kallinemine jätkus ka detsembris. Toit on aastaga kallinenud 30 protsenti ning ilmselt pole edasisest hinnatõusust pääsu ka selle aasta alguses. Toidutootjate ja jaekettide marginaalid on langenud väga madalale, viidates et sisendite jõuline kallinemine ei ole lõpphindadesse kogu ulatuses jõudnud.