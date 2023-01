Vältimatu kulu ⟩ Hinnatõusuveduriks on saanud toit

Detsembri andmed ei viita veel toiduainete hinnatõusu raugemisele, kuid aeglustuva hinnakasvu märgiks on siiski või ja piimapulbri järsk odavnemine Euroopa Liidu turul viimastel nädalatel, märkis Eesti Panga ökonomist Sulev Pert.

Detsembris jätkus toormeturgudel energiahindade üldine odavnemine. Energiahinnad on langenud alates augustist, sest Euroopa riigid on saanud varuda talveks piisavalt maagaasi. Hinnalangust on soodustanud ka soe ilm.