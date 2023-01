Pidur peal ⟩ Hinnatase ei ole augustist saati kasvanud

«Hinnatase on sama, mis oli augustis ehk nelja kuu jooksul hinnatase tervikuna ei kasvanud. Sesoonselt korrigeerituna on siiski hinnad kasvanud samas ajavahemikus 0,9 protsenti ehk aastavõrdlusesse pannes annab see kokku mõistliku 2,7 protsendilise hinnatõusutempo,» ütles Uusküla.

«Positiivse poole pealt on esiteks see, et Euroopas on olnud erakordselt soe sügis ja talv, mitte lihtsalt keskmiste temperatuuridega, vaid tehtud on kõigi aegade soojarekordeid. See on vähendanud energia nõudlust ja seeläbi toonud hinnad alla. Samuti on olnud põhjamaades sademeid piisavalt, et täita veereservuaare hüdroenergia tootmiseks,» selgitas ta.