Sanktsioonid laienevad ⟩ Esmaspäevast ei tohi Venemaalt ühtegi suitsupakki tuua

«Alates 9. jaanuarist lõppeb üleminekuperiood ka neile sanktsioneeritud kaupadele, mille osas olid tarnelepingud sõlmitud enne 7. oktoobrit. Esmaspäevast on keelatud tuua Venemaalt mitmeid tarbekaupu, sh kosmeetikat, pesemis- ja puhastusvahendeid, riideid, jalatseid jpm nii era- kui juriidilistel isikutel,» ütles maksu- ja tolliameti tolliosakonna ühiskonnakaitse valdkonna keeldude ja piirangute talituse juhataja Piret Tinkus.

See keeld kehtib nii ettevõtetele kui ka reisilt naasvatele eraisikutele. «Põhimõtteliselt ei tohi inimesel taskus olla ühtegi suitsupakki,» selgitas Tinkus. Tinkus toob välja, et keelatud on tuua üle piir naiste- ja tüdrukute rõivaid, kuid meeste ja poiste omasid võib.